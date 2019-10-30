Новости происшествий

04:52 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В зеленодольском баре нетрезвого посетителя атаковала нетрезвая кассирша

12:21, 30.10.2019 1
В зеленодольском баре нетрезвого посетителя атаковала нетрезвая кассирша
Фото: pixabay.com

В одном из баров Зеленодольска состоялась ссора между двумя посетителями. Женщина, работающая кассиром в одном из предприятий города, находилась в состоянии алкогольного опьянения. В результате конфликта она нанесла своему оппоненту резаные раны шеи и подбородка.

32-летний пострадавший является жителем Казани и в момент ссоры тоже находился в состоянии алкогольного опьянения.

Подозреваемая задержана сотрудниками уголовного розыска. В отношении нее возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщает пресс-служба МВД РТ.

Ранее Генпрокуратура России отметила рост преступности в Татарстане за 9 месяцев 2019 года.

Происшествия Татарстан
Распечатать материал
комментарии 1

комментарии

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров