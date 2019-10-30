В зеленодольском баре нетрезвого посетителя атаковала нетрезвая кассирша

В одном из баров Зеленодольска состоялась ссора между двумя посетителями. Женщина, работающая кассиром в одном из предприятий города, находилась в состоянии алкогольного опьянения. В результате конфликта она нанесла своему оппоненту резаные раны шеи и подбородка.



32-летний пострадавший является жителем Казани и в момент ссоры тоже находился в состоянии алкогольного опьянения.

Подозреваемая задержана сотрудниками уголовного розыска. В отношении нее возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщает пресс-служба МВД РТ.

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