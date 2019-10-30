Наир Тикнизян: «Уфа» — соперник крепкий, но ЦСКА настроен на финал Кубка»

Полузащитник ЦСКА Наир Тикнизян рассказал о своих ожиданиях от матча в рамках Кубка России по футболу против «Уфы».

«Я очень рад, что тренируюсь с первой командой. На моем месте хотело бы оказаться очень много людей. Не скажу, что для меня второстепенно, сколько я играю. Но нужно довольствоваться и тем, что имеешь. Дебютировать было приятно, но впереди еще очень много работы. Надеюсь, что сегодня удастся сыграть с «Уфой» и одержать победу.

«Уфа» — соперник крепкий, дисциплинированный. Насколько я знаю, в трансферное окно они сделали немало приобретений. Матч будет не из простых. Но мы настроены на финал турнира. Поэтому будем играть каждый матч на победу — независимо от того, кто перед нами», — сказал Тикнизян пресс-службе клуба.

Отметим, что матч Кубка России между ЦСКА и «Уфой» состоится сегодня, 30 октября. Начало встречи — в 19.00 по мск.