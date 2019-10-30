Роспотребнадзор Татарстана предупредил водителей об опасности «незамерзайки»

Роспотребнадзор Татарстана предупредил водителей о мерах предосторожности при покупке стеклоомывающей жидкости.

Большинство незамерзаек изготавливается из растворов спиртов с водой с добавлением моющих средств. При этом стеклоомывающие жидкости на спиртовой основе не пригодны для пищевых целей.

Ведомство отмечает, что нелегальные производители могут использовать в своих незамерзайках метиловый спирт, который не отличим от этилового спирта, обладает слабым запахом, дешев и хорошо очищает стекла. Однако этот спирт опасен тем, что может вызывать острые отравления со смертельным исходом, раздражение слизистых оболочек верхних дыхательных путей, глаз.

Также длительное воздействие метанола вызывает головные боли, головокружение, боли в области сердца и печени, ухудшение зрения, заболевания органов желудочно-кишечного тракта. Роспотребнадзор информирует, что в стеклоомывающей жидкости количество метилового спирта не должно превышать 0,05%.

Кроме того, ведомство напоминает, что Постановлением главного государственного врача РФ от 11.07.2007 N47 запрещено использование метилового спирта в средствах по уходу за автотранспортом, а также продажа средств, содержащих метанол, передает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по РТ.

Ранее сообщалось, что в этом году специалисты Роспотребнадзора в Татарстане оштрафовали нарушителей табачного закона на 3,7 млн рублей.