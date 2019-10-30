Ученые придумали щадящий способ диагностики онкозаболеваний

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Ученые обнаружили способ, как диагностировать онкозаболевания на ранней стадии без инвазивной биопсии.

Так, под кожу пациента помещается синтетический каркас, улавливающий раковые клетки, которые затем можно изучить. Обрастая тканями, этот каркас превращается в металлическую нишу, которая притягивает к себе циркулирующие агрессивные раковые клетки.

Ученые протестировали свою разработку на мышах и отметили, что синтетический каркас успешно работает с несколькими типами рака у мышей, в том числе и с раком поджелудочной железы. После извлечения прибора эксперты провели анализ 634 генов, которые есть в раковых клетках.

Из них были выбраны 10, которые с высокой долей вероятности помогают определить: есть ли у животного рак, который может распространяться, или это рак в начальной стадии, или мышь здорова.

Оказалось, что подобные каркасы помогают обнаружить признаки онкозаболевания даже до того, как раковые клетки начнут распространяться по организму, так как они улавливают иммунные клетки, которые образуются в ответ на первые проявления рака.

Кроме того, ученые планируют оснастить свою разработку датчиками, чтобы получать всю информацию в режиме реального времени с помощью Bluetooth, сообщается в журнале Cancer Research.

Ранее Роспотребнадзор рассказал о способах снижения риска развития рака.