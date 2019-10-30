Пермская полиция не подтвердила покушение на соведущего Big Russian Boss

В управлении МВД по Пермскому краю не подтвердили информацию о стрельбе в рэпера Young P&H, известного как соведущего youtube-шоу Big Russian Boss.

В полиции уверяют, что сообщений о стрельбе не поступало. Тем не менее правоохранители намерены проверить эту информацию, передает «Комсомольская правда».

Накануне Big Russian Boss сообщил в соцсетях, что после концерта в Перми на него и его товарища по цеху Young P&H напали. Неизвестный выстрелил из травматического пистолета в Young P&H. Рэпер даже опубликовал в Twitter фотографии ранения в районе живота.

Напомним, в начале 2018 года в Перми бывший депутат Заксобрания региона Александр Телепнев избил в ночном клубе Андрея Ширмана, более известного как DJ Smash. В результате он был приговорен к 2 годам колонии-поселения.

