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Пермская полиция не подтвердила покушение на соведущего Big Russian Boss

12:57, 30.10.2019
Пермская полиция не подтвердила покушение на соведущего Big Russian Boss
Фото: youtube.com / скриншот

В управлении МВД по Пермскому краю не подтвердили информацию о стрельбе в рэпера Young P&H, известного как соведущего youtube-шоу Big Russian Boss.

В полиции уверяют, что сообщений о стрельбе не поступало. Тем не менее правоохранители намерены проверить эту информацию, передает «Комсомольская правда».

Накануне Big Russian Boss сообщил в соцсетях, что после концерта в Перми на него и его товарища по цеху Young P&H напали. Неизвестный выстрелил из травматического пистолета в Young P&H. Рэпер даже опубликовал в Twitter фотографии ранения в районе живота.

Напомним, в начале 2018 года в Перми бывший депутат Заксобрания региона Александр Телепнев избил в ночном клубе Андрея Ширмана, более известного как DJ Smash. В результате он был приговорен к 2 годам колонии-поселения.

ПроисшествияОбществоКультура
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