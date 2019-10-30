Суд заочно арестовал бежавшего из России фигуранта «московского дела» из Уфы

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Басманный суд Москвы заочно заключил под стражу бежавшего из России программиста уроженца Уфы Айдара Губайдулина, который бросил пластиковую бутылку в полицейского во время несанкционированной акции в Москве 27 июля.

«Ходатайство следствия удовлетворить, избрать в отношении Губайдулина меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента передачи … в случае экстрадиции или депортации либо с момента его задержания в РФ», — передает «РИА Новости» слова судьи Наталии Дударь.

Ранее Мещанский суд Москвы освободил программиста из-под стражи под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Напомним, об уезде из России сам Губайдулин написал на своей странице в Facebook. «Это решение далось мне нелегко, но события последних дней не оставили мне выбора. Я покину страну и в ближайшие годы не вернусь», — отмечается в его сообщении.

После этого фигуранта московского дела объявили в международный розыск. В ходе суда защитники Губайдулина заявили, что он объявлен в розыск преждевременно — следствие, по их словам, не обладает информацией о его возможном местонахождении, а также о том, пересекал ли он границу России.

Следователь отметил, что молодой человек «не явился для ознакомления с материалами дела, позже опубликовал сообщение в социальных сетях о том, что покинул Россию». Также он обратил внимание на то, что в СМИ появилось несколько статей, в том числе интервью самого Губайдулина о том, что он находится в одной из европейских стран, об этом же в прессе заявляли и адвокаты молодого человека.

