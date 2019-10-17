Фигурант «московского дела» из Уфы Айдар Губайдуллин уехал из России

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Фигурант «московского дела» Айдар Губайдуллин, уроженец Уфы, бросивший на несанкционированной акции в Москве 27 июля бутылку в полицейского, покинул Россию.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. «Это решение далось мне нелегко, но события последних дней не оставили мне выбора. Я покинул страну и в ближайшие годы не вернусь», — говорится в его сообщении.

«Все, что я знаю, что он покинул Россию. Другой информацией я пока не располагаю», — сообщил «Интерфаксу» его адвокат Максим Пашков.

Ранее Мещанский суд Москвы освободил Губайдуллина из-под стражи под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Соответствующее решение было принято после того, как суд вернул дело прокурору, заявив, что предъявленные обвинения не соответствуют фактическим обстоятельствам. Позже мужчине было предъявлено новое обвинение — в угрозе применения насилия в отношении представителя власти, неопасного для его жизни и здоровья (часть 1 статьи 318 УК РФ).

Напомним, ранее стало известно, что СК России установил еще шесть участников акции 27 июля, которых обвиняют в применении насилия к представителю власти.