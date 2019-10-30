«Ак Барс»: «Я хочу сыграть с тобой в одну игру, «Адмирал»
«Ак Барс» представил анонс к сегодняшнему матчу регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с «Адмиралом».
Казанцы опубликовали пост в соцсетях со словами «Я хочу сыграть с тобой в одну игру, «Адмирал» и фотографией из фильма-ужасов «Пила». Анонс посвящен кануну Дня всех святых — Хеллоуину.
Матч «Ак Барса» с «Адмиралом» состоится сегодня в Казани, начало игры — в 19.30 по мск. Прямую трансляцию покажет телеканал «ТНВ».СпортХоккей Татарстан
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