Новости спорта

04:53 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

«Ак Барс»: «Я хочу сыграть с тобой в одну игру, «Адмирал»

10:03, 30.10.2019
«Ак Барс»: «Я хочу сыграть с тобой в одну игру, «Адмирал»
Фото: ak-bars.ru

«Ак Барс» представил анонс к сегодняшнему матчу регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с «Адмиралом».

Казанцы опубликовали пост в соцсетях со словами «Я хочу сыграть с тобой в одну игру, «Адмирал» и фотографией из фильма-ужасов «Пила». Анонс посвящен кануну Дня всех святых — Хеллоуину.

Матч «Ак Барса» с «Адмиралом» состоится сегодня в Казани, начало игры — в 19.30 по мск. Прямую трансляцию покажет телеканал «ТНВ».

СпортХоккей Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров