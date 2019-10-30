Матч «Крылья Советов» — «Рубин» обслужит Безбородов, «Уфа» против «Локомотива» — Турбин
Стали известны имена арбитров, которые обслужат 15-й тур чемпионата России по футболу, информирует официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).
В матчах «Зенит» — ЦСКА и «Краснодар» — «Ростов» будет использоваться система видеоповторов VAR.
«Уфа» — «Локомотив»
Судья — Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи — Егор Болховитин (Ленинградская область), Наиль Сейфетдинов (Казань); резервный судья — Игорь Панин (Дмитров); инспектор — Фейзудин Эрзиманов (Московская область).
«Крылья Советов» — «Рубин»
Судья — Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Николай Богач (Люберцы), Владимир Миневич (Смоленск); резервный судья — Иван Сиденков (Санкт-Петербург); инспектор — Сергей Фурса (Санкт-Петербург)
«Урал» — «Оренбург»
Судья — Станислав Васильев (Ижевск); ассистенты судьи — Андрей Болотенков (Москва), Денис Березнов (Москва); резервный судья — Алексей Амелин (Тула); инспектор — Александр Колобаев (Москва).
«Динамо» — «Ахмат»
Судья — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Алексей Стипиди (Краснодар), Роман Милюченко (Санкт-Петербург); резервный судья — Павел Шадыханов (Москва); инспектор — Юрий Чеботарев (Краснодар).
«Сочи» — «Тамбов»
Судья — Николай Волошин (Смоленск); ассистенты судьи — Антон Аверьянов (Москва), Тихон Калугин (Москва); резервный судья — Павел Кукуян (Сочи); инспектор — Вячеслав Харламов (Москва).
«Зенит» — ЦСКА
Судья — Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи — Алексей Лунев (Новосибирск), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ВАР — Виталий Мешков (Дмитров), АВАР — Сергей Карасев (Москва); инспектор — Гаряфий Жафяров (Москва).
«Краснодар» — «Ростов»
Судья — Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин (Москва), Дмитрий Сафьян (Москва); резервный судья — Анатолий Жабченко (Краснодар); ВАР — Василий Казарцев (Санкт-Петербург), АВАР — Алексей Матюнин (Москва); инспектор — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).
«Спартак» — «Арсенал»
Судья — Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты судьи — Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург), Рустам Мухтаров (Петрозаводск); резервный судья — Евгений Кукуляк (Калуга); инспектор — Андрей Бутенко (Москва).СпортФутбол БашкортостанТатарстан
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