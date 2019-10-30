Новости спорта

04:54 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Матч «Крылья Советов» — «Рубин» обслужит Безбородов, «Уфа» против «Локомотива» — Турбин

08:50, 30.10.2019
Матч «Крылья Советов» — «Рубин» обслужит Безбородов, «Уфа» против «Локомотива» — Турбин
Фото: sport-express.ru

Стали известны имена арбитров, которые обслужат 15-й тур чемпионата России по футболу, информирует официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).

В матчах «Зенит» — ЦСКА и «Краснодар» — «Ростов» будет использоваться система видеоповторов VAR.

«Уфа» — «Локомотив»

Судья — Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи — Егор Болховитин (Ленинградская область), Наиль Сейфетдинов (Казань); резервный судья — Игорь Панин (Дмитров); инспектор — Фейзудин Эрзиманов (Московская область).

«Крылья Советов» — «Рубин»

Судья — Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Николай Богач (Люберцы), Владимир Миневич (Смоленск); резервный судья — Иван Сиденков (Санкт-Петербург); инспектор — Сергей Фурса (Санкт-Петербург)

«Урал» — «Оренбург»

Судья — Станислав Васильев (Ижевск); ассистенты судьи — Андрей Болотенков (Москва), Денис Березнов (Москва); резервный судья — Алексей Амелин (Тула); инспектор — Александр Колобаев (Москва).

«Динамо» — «Ахмат»

Судья — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Алексей Стипиди (Краснодар), Роман Милюченко (Санкт-Петербург); резервный судья — Павел Шадыханов (Москва); инспектор — Юрий Чеботарев (Краснодар).

«Сочи» — «Тамбов»

Судья — Николай Волошин (Смоленск); ассистенты судьи — Антон Аверьянов (Москва), Тихон Калугин (Москва); резервный судья — Павел Кукуян (Сочи); инспектор — Вячеслав Харламов (Москва).

«Зенит» — ЦСКА

Судья — Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи — Алексей Лунев (Новосибирск), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ВАР — Виталий Мешков (Дмитров), АВАР — Сергей Карасев (Москва); инспектор — Гаряфий Жафяров (Москва).

«Краснодар» — «Ростов»

Судья — Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин (Москва), Дмитрий Сафьян (Москва); резервный судья — Анатолий Жабченко (Краснодар); ВАР — Василий Казарцев (Санкт-Петербург), АВАР — Алексей Матюнин (Москва); инспектор — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).

«Спартак» — «Арсенал»

Судья — Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты судьи — Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург), Рустам Мухтаров (Петрозаводск); резервный судья — Евгений Кукуляк (Калуга); инспектор — Андрей Бутенко (Москва).

СпортФутбол БашкортостанТатарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров