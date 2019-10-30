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Минздрав Башкирии назначил главврачей в трех больницах республики

08:15, 30.10.2019
Минздрав Башкирии назначил главврачей в трех больницах республики

Накануне в Башкирии сменились руководители трех крупнейших больниц. Республиканскую клиническую больницу возглавила Эльза Сыртланова.

Бывший главврач РКБ Ринат Нагаев перешел в уфимскую больницу №21, передает РБК. В свою очередь, экс-глава больницы Гульнара Мустафина заняла пост руководителя уфимской поликлиники №50.

В Минздраве РБ объяснили перестановки плановыми кадровыми ротациями.

Напомним, бывший руководитель республиканского онкодиспансера Башкирии Руслан Султанов претендовал на пост министра здравоохранения Нижегородской области.

ОбществоВластьМедицина Башкортостан
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