Минздрав Башкирии назначил главврачей в трех больницах республики
Накануне в Башкирии сменились руководители трех крупнейших больниц. Республиканскую клиническую больницу возглавила Эльза Сыртланова.
Бывший главврач РКБ Ринат Нагаев перешел в уфимскую больницу №21, передает РБК. В свою очередь, экс-глава больницы Гульнара Мустафина заняла пост руководителя уфимской поликлиники №50.
В Минздраве РБ объяснили перестановки плановыми кадровыми ротациями.
Напомним, бывший руководитель республиканского онкодиспансера Башкирии Руслан Султанов претендовал на пост министра здравоохранения Нижегородской области.
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