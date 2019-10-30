Минобороны начнет испытания ракеты «Сармат»

Испытания ядерной ракеты «Сармат» начнутся в 2020 году. Поставки на вооружение планируется начать уже в 2021 году.

Сначала Минобороны планирует провести два пуска ракеты с макетом боевой части. Она вылетит с космодрома «Плесецк». Условная цель будет находиться на полигоне Кура на Камчатке, пишут «Ведомости».

После этого впервые с 1987 года военные проведут испытательный пуск из позиционного района в Красноярском крае, отмечает газета.

Ранее сообщалось, что в 2019 — 2020 годах Минобороны РФ планирует провести тестовые запуски девяти межконтинентальных баллистических ракет. Среди них четыре МБР РС-12М («Тополь»), три МБР РС-24 («Ярс») и две МБР РС-28 («Сармат»).