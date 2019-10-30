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Якутские артисты провели концерт во время полета в Казань

07:15, 30.10.2019
Якутские артисты провели концерт во время полета в Казань
Фото: instagram.com/varya_larionova

В воскресенье, 27 октября, авиакомпания «Якутия» запустила прямой авиарейс из Якутска в Казань. Во время первого полета в небе состоялся концерт.

В салоне самолета выступили такие артисты из Якутии, как Варвара Ларионова, Степан Афанасьев, Розалина Файрушина и Сахамин, сестры Кэрэчээнэ и Кэскилээнэ Туприны и школа танцев ZAVOD, передает портал news.ykt.ru.

Отмечается, что полеты из Якутска в Казань будут выполняться по воскресеньям.

Напомним, что о запуске этого рейса уже сообщала пресс-служба аэропорта «Казань». Самолеты авиакомпании «Якутия» будут совершать промежуточную посадку в Екатеринбурге.

Общество Татарстан
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