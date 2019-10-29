«Салават Юлаев» в гостях уступил «Сочи»
«Салават Юлаев» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ уступил «Сочи» — 1:3.
Гости открыли счет в самом начале встречи, точный бросок удался Кадейкину. Во втором периоде «Сочи» восстановил равенство, а в заключительном периоде вышел вперед. В конце матча тренеры «Салавата» сняли вратаря и пропустили третью шайбу в пустые ворота.
«Сочи» — «Салават Юлаев» — 3:1 (0:1, 0:0, 3:0)
Голы:
0:1 — 3 Кадейкин (Кугрышев, Сергеев)
1:1 — 44 Крикунов (Петров)
2:1 — 48 Старков (Морган, Калетник)
3:1 — 59 Мосалев
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