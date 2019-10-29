В Казани на базе горбольницы №18 появится травмпункт

В конце декабря на базе Центральной городской больницы №18 в Казани откроется новый круглосуточный травмпункт.

Он станет заменой старому травмпункту по ул. Аделя Кутуя, 48, который был открыт в 1986 году. Его закроют после ввода в эксплуатацию нового медучреждения.

В новом травмпункте будут обслуживаться жители Приволжского и Советского районов Казани. За сутки он сможет принимать 100 пациентов. Травмпункт площадью 470 квадратных метров будет оснащен всем необходимым оборудованием — аппаратами рентгена, компьютерными томографами, МРТ, сообщает пресс-служба мэрии Казани.