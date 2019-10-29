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Госкомитет Татарстана по биологическим ресурсам получил четыре новых внедорожника

15:39, 29.10.2019
Госкомитет Татарстана по биологическим ресурсам получил четыре новых внедорожника
Фото: ojm.tatarstan.ru

Автопарк Госкомитета Республики Татарстан по биологическим ресурсам пополнился четырьмя новыми внедорожниками УАЗ.

Они будут эксплуатироваться в заказниках для рейдов и доставки подкормки в кормушки. Новые транспортные средства помогут более оперативно выявлять нарушения и пресекать действия браконьеров.

Автомобили выделены ПАО «Татнефть» для ГБУ «Центр внедрения инновационных технологий в области сохранения животного мира» при госкомитете, пишет пресс-служба Госкомитета РТ по биологическим ресурсам.

Напомним, ранее в Татарстане задержали пятерых браконьеров, застреливших двух диких кабанов.

ОбществоВласть Татарстан
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