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Экс-игрок «Локомотива» Тай Рэтти стал игроком нижегородского «Торпедо»

15:22, 29.10.2019
Экс-игрок «Локомотива» Тай Рэтти стал игроком нижегородского «Торпедо»
Фото: twitter.com/torpedonn

Канадский нападающий Тай Рэтти стал игроком «Торпедо», сообщает пресс-служба нижегородского клуба.

26-летний канадец подписал с нижегородцами однолетний контракт.

Рэтти начинал сезон в составе ярославского «Локомотива», где набрал 9 (3+6) очков в 16 матчах КХЛ. Недавно его выставили на драфт отказов, после чего контракт с игроком был разорван.

Свой первый матч за новую команду Рэтти может провести уже сегодня против «Локомотива».

СпортХоккей
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