Экс-игрок «Локомотива» Тай Рэтти стал игроком нижегородского «Торпедо»

Канадский нападающий Тай Рэтти стал игроком «Торпедо», сообщает пресс-служба нижегородского клуба.

26-летний канадец подписал с нижегородцами однолетний контракт.

Рэтти начинал сезон в составе ярославского «Локомотива», где набрал 9 (3+6) очков в 16 матчах КХЛ. Недавно его выставили на драфт отказов, после чего контракт с игроком был разорван.

Свой первый матч за новую команду Рэтти может провести уже сегодня против «Локомотива».