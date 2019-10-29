Глава «Росагролизинга» прокомментировал жалобы татарстанских фермеров на рост агролизинга

Глава «Росагролизинга» Павел Косов прокомментировал жалобы фермеров Татарстана на рост агролизинга и рассказал об условиях поддержки малых и средних форм хозяйствования.

— Из всего портфеля у нас порядка 65%, а может, и 70% — это поддержка малых и средних форм хозяйствования. Мы не компания, которая делает акцент на работе с крупными холдингами. АККОР ( Ассоциации фермеров, крестьянских подворий и сельскохозяйственных потребительских кооперативов Татарстана) для нас является одним из основных контрагентов. Исторически «Росагролизинг» устанавливал на АККОР определенные лимиты, мы от этих лимитов решили отказаться.

Гендиректор компании выразил надежду на то, что спад в этом году не более чем статистическая ошибка или ошибка в процессах, которую «Росагролизинг» исправит, поскольку на АККОР делается «очень большая ставка».

Он отметил, что сейчас с представителями ассоциации отрабатываются заявки, по которым ранее был получен отказ. Косов подчеркнул, что ситуация будет выровнена и никаких проблем нет.

Напомним, вчера на расширенном заседании совета и президиума АККОР при участии нового министра сельского хозяйства республики Марата Зяббарова председатели сельхозкооперативов рассказали о проблемах, с которыми они вынуждены сталкиваться. Одна из них — рост агролизинга. По их словам, по итогам года фермеры получили от «Росагролизинга» 27 млн рублей, в то время как «Татагролизинг» выдал 411 млн рублей. Подробнее об этом — в материале «Реального времени».