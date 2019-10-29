«Это стабильно хороший результат»: «Росагролизинг» предоставил Татарстану сельхозтехнику на 1,3 млрд рублей

«Росагролизинг» за 2019 года предоставил предприятиям Татарстана сельхозтехнику на 1,3 млрд рублей.

«Это стабильно хороший результат», — дал оценку отношениям с Татарстаном гендиректор «Росагролизинга» Павел Косов.



Исторически накопленный объем поставленной в республику техники составил порядка 21 млрд рублей. Он подчеркнул, что большая часть уже возвращена в форме лизинговых платежей.

Павел Косов прибыл в Казань с рабочим визитом 29 октября. В Минсельхозе РТ у главы крупнейшего отечественного лизингового оператора сельхозтехники запланирована закрытая встреча. По словам Косова, визит в республику носит рядовой рабочий порядок. На данный момент проблем или недопониманий в работе с татарстанскими компаниями или ведомством Марата Зяббарова нет.



В этом году «Росагролизинг», по словам Косова, закупил и передал в лизинг российским отраслевым компаниям сельхозтехнику уже на 25 млрд рублей, что стало рекордным результатом за последние годы. В 2018 году техники было поставлено на 15,5 млрд рублей.