Новости промышленности

01:17 МСК Все новости
Новости раздела
Промышленность

«Это стабильно хороший результат»: «Росагролизинг» предоставил Татарстану сельхозтехнику на 1,3 млрд рублей

11:59, 29.10.2019
«Это стабильно хороший результат»: «Росагролизинг» предоставил Татарстану сельхозтехнику на 1,3 млрд рублей
Фото: www.publicdomainpictures.net

«Росагролизинг» за 2019 года предоставил предприятиям Татарстана сельхозтехнику на 1,3 млрд рублей.

«Это стабильно хороший результат», — дал оценку отношениям с Татарстаном гендиректор «Росагролизинга» Павел Косов.

Исторически накопленный объем поставленной в республику техники составил порядка 21 млрд рублей. Он подчеркнул, что большая часть уже возвращена в форме лизинговых платежей.

Павел Косов прибыл в Казань с рабочим визитом 29 октября. В Минсельхозе РТ у главы крупнейшего отечественного лизингового оператора сельхозтехники запланирована закрытая встреча. По словам Косова, визит в республику носит рядовой рабочий порядок. На данный момент проблем или недопониманий в работе с татарстанскими компаниями или ведомством Марата Зяббарова нет.

В этом году «Росагролизинг», по словам Косова, закупил и передал в лизинг российским отраслевым компаниям сельхозтехнику уже на 25 млрд рублей, что стало рекордным результатом за последние годы. В 2018 году техники было поставлено на 15,5 млрд рублей.

Справка

«Росагролизинг» — российская агропромышленная государственная лизинговая компания, специализирующаяся на финансовой аренде оборудования и техники.

ПромышленностьАгропромЭкономикаБизнес Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров