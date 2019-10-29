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Для Национальной библиотеки Татарстана поставят обложки и переплеты для книг на 5 млн рублей

11:31, 29.10.2019
Для Национальной библиотеки Татарстана поставят обложки и переплеты для книг на 5 млн рублей
Фото: wikipedia.org Kazaneer

Министерство культуры Татарстана опубликовало тендер на поставку книжной продукции для Национальной библиотеки республики.

На эти цели планируется выделить 5 млн рублей, финансируется покупка из республиканского бюджета.

Согласно техзаданию, для 4 891 книг должно быть поставлено 9 314 новых переплетов и обложек. Они должны быть новыми, твердыми и заводского производства.

Подрядчик должен поставить указанный товар не позднее 10 рабочих дней с момента заключения контракта.

Тендер был размещен вчера, 28 октября. Прием заявок заканчивается 5 ноября, аукцион будет 6 ноября.

Ранее сообщалось, что в Казани презентовали книгу «Казань: логовища мокрых улиц». Она написана в виде исторических очерков о наиболее заметных событиях в летописи забулачной мещанско-ремесленной части Казани в XVIII—ХХ веках.

ОбществоОбразованиеКультура Татарстан
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