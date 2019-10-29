Экс-тренер «Рубина» Грасия может возглавить испанскую «Сельту»

Бывший тренер «Рубина» Хавьер Грасия может возглавить «Сельту». Испанец входит в шорт-лист руководства клуба, сообщают местные СМИ.

«Сельта» под управлением наставника Франа Эскрибы провалила стартовый отрезок чемпионата. После 10 сыгранных туров команда набрала 9 очков и расположилась на 17-м месте в таблице Примеры.

Ранее Грасия работал в английском «Уотфорде» и был уволен после трех поражений и ничьи в четырех турах АПЛ.

До этого испанец был главным тренером «Рубина», но покинул клуб летом 2017 года из-за неудовлетворительных результатов казанской команды.