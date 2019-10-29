Исследование: каждый россиянин ежегодно теряет 3 тысячи рублей из-за продуктового эмбарго

Решение российских властей запретить ввоз в страну определенных продуктов ежегодно обходится потребителям в 445 млрд рублей в ценах 2013 года. Таким образом, каждый житель страны теряет 3 тысячи рублей в год.

К такому выводу пришли экономисты РАНХиГС и ЦЭФИР, изучившие последствия продуктового эмбарго. Авторы основываются на изменении потребления, выпуска и цен на продукты, пишет «Коммерсант».

В исследовании говорится, что 84% из этих 445 млрд рублей достается российским производителям. Однако заместить большую часть продуктов на российском рынке так и не удалось. Успехи наблюдаются только в производстве свинины, мяса птицы и помидоров.