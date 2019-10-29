СМИ: новым лидером ИГ стал Абдулла Кардаш

Предположительно, руководство боевиками запрещенного в России «Исламского государства» возьмет на себя Абдулла Кардаш, известный также как Профессор. Абу Бакр аль-Багдади назначил его ответственным за ежедневные операции группировки.

Кардаш сидел с аль-Багдади в американской тюрьме в Ираке в 2003 году, пишет Daily Mail. До этого он служил офицером армии Саддама Хуссейна.

Эксперты также называют в качестве возможных кандидатов в лидеры ИГИЛ (старое название «Исламского государства») Абу Отмана аль-Туниси и Абу Салеха аль-Джузрави.

Напомним, что власти США официально объявили о ликвидации Абу Бакра аль-Багдади. Президент США Дональд Трамп рассказал о подробностях операции. В Минобороны РФ усомнились в точности этой ориентации.