Дмитрий Квартальнов: «Неплохо начали — хорошие голы в первом периоде»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов подвел итоги победного матча с «Амуром» (3:1).

− Хорошие два гола в первом периоде — неплохое начало. Не понравился второй период: да, соперник, в принципе, добавил и имел неплохие моменты. Мы немного стали обрезаться, защитники стали закрывать и проваливаться — мы обращали внимание на этот момент и соперник воспользовался этим. Третий период по игре сыграли, провели так, как мы планировали — спокойно доиграли и победили.

− Как оцените игру Олега Ли и Владислава Кары?

− Олег сегодня играл на месте Даниса [Зарипова], ему дали немного отдохнуть. Я думаю, он неплохо сыграл, нормально. Влад — первая игра, немного тяжело, есть моменты, которые надо улучшить. Тут надо с нами немного побольше побыть. Все-таки, он пропустил много времени, пока был не с нами.

− Как дела у травмированных — Владимир Ткачев, Артем Лукоянов?

− Вовка пока отдыхает, тут нужно время. Сколько его нужно, мы не знаем — предполагаем, конечно, но может чуть больше занять. Лукоянов работает, но на лед пока еще не выходил, — сказал Квартальнов.