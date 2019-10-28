Татарстан и Башкирия вошли в топ-10 по количеству заявок на конкурс «Лидеры России-2020»

На конкурс «Лидеры России-2020» подано 233 830 заявок из всех регионов России и 68 стран мира. Приволжский федеральный округ оказался на втором месте по числу заявок (41 949, на первом — Центральный округ с 81 707 заявками), а Татарстан и Башкирия вошли в топ-10 регионов с наибольшим числом поданных анкет.

Из Татарстана поступило 6 402 заявки, что ставит республику на седьмое место рейтинга. Башкортостан находится на девятом месте с 5 832 заявками. Абсолютным лидером оказалась Москва — оттуда поступило 45 275 заявок.

Победители конкурса получат образовательный грант в миллион рублей и возможность поработать с наставником из числа ведущих управленцев России.

28 октября в личных кабинетах участников открылся первый тест — тест интеллектуальных способностей.

