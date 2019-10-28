Исследование: более половины казанцев поддержали введение четырехдневной рабочей недели

32,5% казанцев решительно поддержали введение четырехдневной рабочей недели с сохранением нынешнего уровня зарплаты, в целом поддержали — 21,9%. Идею не подержали 19,3%, а 23,7% отнеслись к ней резко отрицательно, говорится в исследовании агентства «ПромРейтинг».

При этом жители Казани больше предпочитают сокращение рабочего дня, чем сокращение рабочей недели — 57,9% против 42,1%.



Среди вероятных плюсов четырехдневной рабочей недели названы повышение продуктивности работы, снижение отвлекаемости, улучшение здоровья и личной жизни, больше возможностей для путешествий и совмещения работ. В число минусов вошли скрытое снижение зарплаты, недопонимание механики сокращения при почасовой оплате, снижение рабочей эффективности из-за длинных выходных и неспособность занять себя в выходные.

Ранее сообщалось, что в России хотят провести эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели. Тест может пройти на предприятиях, участвующих в нацпроекте по повышению производительности. Среди них компании из сфер обрабатывающего производства, сельского хозяйства, научной и технической деятельности, строительства.

Татарстан же пока не собирается переходить на подобный график работы.