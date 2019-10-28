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Исследование: более половины казанцев поддержали введение четырехдневной рабочей недели

15:08, 28.10.2019 3
Исследование: более половины казанцев поддержали введение четырехдневной рабочей недели
Фото: realnoevremya.ru

32,5% казанцев решительно поддержали введение четырехдневной рабочей недели с сохранением нынешнего уровня зарплаты, в целом поддержали — 21,9%. Идею не подержали 19,3%, а 23,7% отнеслись к ней резко отрицательно, говорится в исследовании агентства «ПромРейтинг».

При этом жители Казани больше предпочитают сокращение рабочего дня, чем сокращение рабочей недели — 57,9% против 42,1%.

Среди вероятных плюсов четырехдневной рабочей недели названы повышение продуктивности работы, снижение отвлекаемости, улучшение здоровья и личной жизни, больше возможностей для путешествий и совмещения работ. В число минусов вошли скрытое снижение зарплаты, недопонимание механики сокращения при почасовой оплате, снижение рабочей эффективности из-за длинных выходных и неспособность занять себя в выходные.

Ранее сообщалось, что в России хотят провести эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели. Тест может пройти на предприятиях, участвующих в нацпроекте по повышению производительности. Среди них компании из сфер обрабатывающего производства, сельского хозяйства, научной и технической деятельности, строительства.

Татарстан же пока не собирается переходить на подобный график работы.

Общество Татарстан
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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 28 окт
    поддержали лентяй и яжемать. Им де надо по кабакам бегать до утра и до вечера спать. Сейчас РоСТ начнет ныть и требовать 4х дневную учебную неделю. типа взрослые раьотают 4 дня а дети учаться 5 дней. и нам по утрам всиавать не охота что бы детей отправить в школу. Ринат
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  • Анонимно 28 окт
    Вы правы. только лентяй могут сидить без дела
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  • Анонимно 28 окт
    1. жоржик. вопрос несколько иной. просто люди привыкли подрабатывать где угодно и как угодно и получать в конвертах и им нужно это время, так как нынешней зарплаты по сути не хватает для поддержки штанов даже одному человеку, не то, что семье, плюя при этом на это Правительство от которого кроме трёпа о том, о сём и ещё новенькое РОБОТИЗАЦИЯ!!!! Ну или какие то маркировки на молоко...
    2. если бы были:
    2.1. нормальные рабочие места с нормальным микроклиматом соответствующим СанПинам;
    2.2. зарплата, позволяющая за восемь часов работы при пятидневной рабочей недели удовлетворять каждый день любящую тебя женщину, которая нарожает тебе четырёх -пятерых карапузов;
    2.3. передачи по ТВ позволяющие отдыхать после работы. а не нагружающие проблемами высосанными из пальца. как маркировка на молоко..
    3. То ни кто в здравом уме и твёрдой памяти ничего бы не менял
    4. а прежде чем сотрясать воздух своими роботизациями, верификациями, транспортными схемами без опубликованных финансово-экономических обоснований, РЕНОВАЦИЯМИ ХА-ХА-ХА в жилищном строительстве (видал я умников б..д..м ..)!!! немножко бы посоветовались бы со своими женщинами..... Ну если только те их любят, а не рассматривают как корову Машку для дойки э зелёненьких...
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