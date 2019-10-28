Исследование: более половины казанцев поддержали введение четырехдневной рабочей недели
32,5% казанцев решительно поддержали введение четырехдневной рабочей недели с сохранением нынешнего уровня зарплаты, в целом поддержали — 21,9%. Идею не подержали 19,3%, а 23,7% отнеслись к ней резко отрицательно, говорится в исследовании агентства «ПромРейтинг».
При этом жители Казани больше предпочитают сокращение рабочего дня, чем сокращение рабочей недели — 57,9% против 42,1%.
Среди вероятных плюсов четырехдневной рабочей недели названы повышение продуктивности работы, снижение отвлекаемости, улучшение здоровья и личной жизни, больше возможностей для путешествий и совмещения работ. В число минусов вошли скрытое снижение зарплаты, недопонимание механики сокращения при почасовой оплате, снижение рабочей эффективности из-за длинных выходных и неспособность занять себя в выходные.
Ранее сообщалось, что в России хотят провести эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели. Тест может пройти на предприятиях, участвующих в нацпроекте по повышению производительности. Среди них компании из сфер обрабатывающего производства, сельского хозяйства, научной и технической деятельности, строительства.
Татарстан же пока не собирается переходить на подобный график работы.Общество Татарстан
комментарии
2. если бы были:
2.1. нормальные рабочие места с нормальным микроклиматом соответствующим СанПинам;
2.2. зарплата, позволяющая за восемь часов работы при пятидневной рабочей недели удовлетворять каждый день любящую тебя женщину, которая нарожает тебе четырёх -пятерых карапузов;
2.3. передачи по ТВ позволяющие отдыхать после работы. а не нагружающие проблемами высосанными из пальца. как маркировка на молоко..
3. То ни кто в здравом уме и твёрдой памяти ничего бы не менял
4. а прежде чем сотрясать воздух своими роботизациями, верификациями, транспортными схемами без опубликованных финансово-экономических обоснований, РЕНОВАЦИЯМИ ХА-ХА-ХА в жилищном строительстве (видал я умников б..д..м ..)!!! немножко бы посоветовались бы со своими женщинами..... Ну если только те их любят, а не рассматривают как корову Машку для дойки э зелёненьких...