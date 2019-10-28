Рустам Минниханов находится в очередном отпуске
Президент Татарстана Рустам Минниханов находится в очередном отпуске.
Он продлится с 28 октября по 10 ноября. Соответствующее распоряжение подписано 28 октября 2019 года.
На период отпуска исполнение обязанностей президента республики возлагается на премьер-министра Татарстана Алексея Песошина, передает пресс-служба президента РТ.
Напомним, президент республики уходил в двухнедельный отпуск с 20 июля по 3 августа.ОбществоВласть Татарстан
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