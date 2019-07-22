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Минниханов ушел в двухнедельный отпуск

11:11, 22.07.2019
Минниханов ушел в двухнедельный отпуск
Фото: realnoevremya.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов находится в очередном отпуске. Соответствующее распоряжение было подписано 19 июля.

Руководитель региона отдыхает с 20 июля по 3 августа, рассказали в пресс-службе президента РТ.

Стоит отметить, что с момента ухода в отпуск Минниханов не публиковал посты и фотографии в соцсетях на своей странице.

Ранее сообщалось, что Минниханов в августе может посетить открытие завода стиральных машин Haier в Набережных Челнах. На торжественную церемонию должен приехать основатель корпорации Чжан Жуймин.

ОбществоВласть Татарстан
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