Умер советский диссидент и писатель Владимир Буковский

Советский диссидент и писатель Владимир Буковский умер в минувшее воскресенье в возрасте 76 лет. Он ушел из жизни в больнице Кэмбриджа.

«Владимир Константинович Буковский, когда-то названный The New York Times «героем почти легендарного масштаба в советском диссидентском движении», умер от остановки сердца в больнице Адденбрукс в Кембридже 27 октября 2019 года в 21.46 по гринвичскому времени. Ему было 76. В последние годы состояние его здоровья ухудшилось», — говорится в сообщении на сайте.

Буковский родился в 1942 году в городе Белебей в Башкирии, где его семья находилась в эвакуации.

После возвращения в Москву он стал одним из активных участников диссидентского движения — организовывал регулярные собрания молодежи у памятника Маяковскому, а также распространял запрещенную литературу. В 1972 году был приговорен за «антисоветскую агитацию» к 2 годам тюрьмы и 5 годам ссылки. В 1976 году в аэропорту Цюриха нейтральной Швейцарии власти СССР обменяли писателя на находившегося в заключении в Чили лидера Коммунистической партии этой страны Луиса Корвалана. С тех пор Буковский постоянно проживал в Кембридже.