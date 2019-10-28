Татарстан оказался в числе регионов с низким уровнем безработицы

Татарстан оказался в десятке российских регионов с низким уровнем безработицы.

Так, по итогам июня — августа 2019 года уровень безработицы в республике составил 3,2%, что ниже среднего значения по всей стране — 4,4%.

Кроме того, показатель уровня безработицы в республике показал положительную динамику в 0,1%. Согласно исследованию, на 100 открытых вакансий в Татарстане приходится 140 человек.

В целом самый низкий уровень безработицы по итогам июня — августа зафиксирован в Москве. Татарстан занял седьмое место в данном рейтинге. В десятку регионов с самой низкой безработицей вошли также Московская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Воронежская и Новгородская области, Хабаровский край и Тверская область.

Самый высокий уровень безработицы оказался в Ингушетии. Вместе с ней в рейтинг регионов вошли Чечня, Северная Осетия, Дагестан, Тыва и Республика Алтай.



Численность рабочей силы в июне — августе 2019 года составила 75,5 миллиона человек, из них 3,3 миллиона человек классифицируются как безработные, отмечается в исследовании «РИА Новости» на основе данных Росстата.

Ранее сообщалось, что в Татарстане на одного безработного приходится четыре вакансии.

