В Татарстане на одного безработного приходится четыре вакансии

На 9 октября в Татарстане насчитываются 10 733 официально зарегистрированных в органах службы занятости безработных гражданина. Таким образом, уровень регистрируемой безработицы в РТ составил 0,53% от численности рабочей силы.



Работодатели ищут работников на 48 497 вакансий — в среднем на одного человека приходится четыре вакансии.

За последнюю неделю признан безработным 581 татарстанец. Из них 545 человек осуществляли ранее трудовую деятельность. 34 человека приобрели статус официальных безработных в связи с ликвидацией организации либо сокращением численности или штата работников, сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

Ранее сообщалось, что в службе занятости Казани зарегистрированы 3 540 человек. Это один из самых низких показателей среди городов-миллионников России. Безработица остается на уровне прошлого года — 0,55%. На одного безработного приходится пять вакансий, а всего их 18 тысяч.

