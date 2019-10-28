Глава H&M увидел социальную угрозу в отказе от потребления

Гендиректор компании H&M Карл-Йохан Петерсон выступил против движения за осознанное потребление. По его мнению, отказ от покупок или путешествий на самолетах не улучшит экологию, но приведет к социальной катастрофе.

Бизнесмен считает, что желание сократить потребление несет в себе угрозу, пишет Blooomberg.

«Да, это может произвести небольшое положительное воздействие на окружающую среду, но будет иметь ужасные социальные последствия», — считает Петерсон.

Глава H&M уверен, что окружающую среду спасут инновации, а не отказ от уровня жизни современного человека. Он подчеркнул, что борьба с бедностью является не менее важной для человечества, чем борьба с изменением климата.

Напомним, что, выступая в ООН, 16-летняя экоактивистка Грета Тунберг обвинила политиков и крупные компании в нежелании принимать серьезные шаги для сохранения окружающей среды. После ее эмоциональной речи мир разделился на сторонников шведской школьницы и ее противников.