В Татарстане ожидается дождь и ветер до 24 м/с

В понедельник, 28 октября, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Временами возможен дождь.

Ветер юго-западный сильный днем и вечером порывами 19—24 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

По прогнозам синоптиков, температура воздуха составит от +9°С до +14°С. В Казани ожидается от +11°С до +13°С. В Набережных Челнах термометры будут показывать температуру в пределах 10—14 градусов выше ноля.