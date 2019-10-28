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В Татарстане ожидается дождь и ветер до 24 м/с

05:23, 28.10.2019
В Татарстане ожидается дождь и ветер до 24 м/с
Фото: tatarmeteo.ru

В понедельник, 28 октября, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Временами возможен дождь.

Ветер юго-западный сильный днем и вечером порывами 19—24 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

По прогнозам синоптиков, температура воздуха составит от +9°С до +14°С. В Казани ожидается от +11°С до +13°С. В Набережных Челнах термометры будут показывать температуру в пределах 10—14 градусов выше ноля.

Общество Татарстан
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