Испанский диетолог назвала главные ошибки в питании детей

Испанский диетолог Лусия Мартинес перечислила основные ошибки, которые родители допускают при организации питания своих детей. Она акцентировала внимание на том, что основой детского рациона должны быть не переработанные продукты, а свежие.

По ее словам, неправильно вводить в качестве прикорма продукты промышленного производства, в том числе каши из коробок и пюре из баночек детского питания, поскольку они содержат много сахара и имеют однородную текстуру.

Для подростков Мартинес порекомендовала заменить полуфабрикаты наподобие наггетсов и рыбных палочек свежим мясом и рыбой.

Мартинес обратила внимание на следующую практику родителей: чтобы заставить детей есть полезные овощи, их «прячут» в недрах блюд наподобие лазаньи. «Однако для формирования культуры правильного питания сами взрослые должны показывать пример», — приводит слова диетолога «РИА Новости».

