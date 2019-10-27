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Испанский диетолог назвала главные ошибки в питании детей

12:23, 27.10.2019
Испанский диетолог назвала главные ошибки в питании детей
Фото: realnoevremya.ru

Испанский диетолог Лусия Мартинес перечислила основные ошибки, которые родители допускают при организации питания своих детей. Она акцентировала внимание на том, что основой детского рациона должны быть не переработанные продукты, а свежие.

По ее словам, неправильно вводить в качестве прикорма продукты промышленного производства, в том числе каши из коробок и пюре из баночек детского питания, поскольку они содержат много сахара и имеют однородную текстуру.

Для подростков Мартинес порекомендовала заменить полуфабрикаты наподобие наггетсов и рыбных палочек свежим мясом и рыбой.

Мартинес обратила внимание на следующую практику родителей: чтобы заставить детей есть полезные овощи, их «прячут» в недрах блюд наподобие лазаньи. «Однако для формирования культуры правильного питания сами взрослые должны показывать пример», — приводит слова диетолога «РИА Новости».

ОбществоМедицина
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