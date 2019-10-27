Около 50 человек эвакуировались из дома в Казани из-за возгорания

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Татарстану

Пожар в электрощитовой многоквартирного дома в Казани произошел этой ночью. Сообщения в МЧС поступило около полуночи, по прибытию пожарные обнаружили, что свыше 50 жителей самостоятельно эвакуировались из дома.

Пожар потушили уже в 0:20. В результате пожара: погибших нет, от воздействия опасных факторов пожара пострадала девочка 2009 года рождения из квартиры на четвертом этаже. Ее с предварительным диагнозом «отравление продуктами горения» госпитализировали в ДРКБ

Предварительная причина пожара — нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования. Как пишет пресс-служба регионального МЧС, условием, способствующим развитию пожара, является позднее сообщение о пожаре.