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Около 50 человек эвакуировались из дома в Казани из-за возгорания

09:37, 27.10.2019
Около 50 человек эвакуировались из дома в Казани из-за возгорания
Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Татарстану

Пожар в электрощитовой многоквартирного дома в Казани произошел этой ночью. Сообщения в МЧС поступило около полуночи, по прибытию пожарные обнаружили, что свыше 50 жителей самостоятельно эвакуировались из дома.

Пожар потушили уже в 0:20. В результате пожара: погибших нет, от воздействия опасных факторов пожара пострадала девочка 2009 года рождения из квартиры на четвертом этаже. Ее с предварительным диагнозом «отравление продуктами горения» госпитализировали в ДРКБ

Предварительная причина пожара — нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования. Как пишет пресс-служба регионального МЧС, условием, способствующим развитию пожара, является позднее сообщение о пожаре.

Происшествия Татарстан
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