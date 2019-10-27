Создание гигантского термометра из трубы котельной обойдется «Татэнерго» в 5 млн рублей

«Татэнерго» собирается заплатить 4,9 млн рублей за модернизацию архитектурной подсветки дымовой трубы районной котельной «Горки». Об этом стало известно 18 октября, заявки принимались до 25 октября, а итоги подведут 7 ноября.

Судя по приложенному к документации заданию на проектирование, речь идет о создании арт-объекта «Гигантский термометр» на дымовой трубе. Высота ее составляет 100 метров, диаметр — 3,5 метра. Подсветка будет работать круглосуточно, отображая на поверхности трубы термометр, цифры которого выполнены из архитектурных узколучевых LED-прожекторов.

Срок выполнения модернизации — до 19 января 2020 года. Термометр виден из Горкинско-Ометьевского леса.

Ранее идею такого арт-объекта помощник президента Татарстана Наталия Фишман-Бекмамбетова презентовала президенту Татарстана Рустаму Минниханову и вице-премьеру РФ Виталию Мутко.

