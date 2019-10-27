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Синоптики Татарстана прогнозируют дождь и ветер до 20 м/с

05:29, 27.10.2019
Синоптики Татарстана прогнозируют дождь и ветер до 20 м/с
Фото: tatarmeteo.ru

Сегодня, 27 октября, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Временами будет идти дождь.

Ветер юго-западный сильный, местами порывами до 15—20 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит от +8 до +13 градусов выше ноля. В Казани столбики термометров покажут 11—13 градусов, в Набережных Челнах — 8—12 градусов выше ноля.

Общество Татарстан
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