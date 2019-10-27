В понедельник «Победа» повысит цены на билеты из-за рубежа на 5 евро

С 28 октября российский лоукостер «Победа» поднимет стоимость билетов на рейсы из зарубежных аэропортов на 5 евро. Это в пять раз ниже, чем планировалось ранее.

«Мы просим наших клиентов продолжить регистрироваться онлайн, тогда мы поднимем тарифы всего на 5 евро и вместе оплатим регистрацию только тех, кто фактически воспользуется услугой агента», — приводит ТАСС слова представителя авиакомпании.

Ранее сообщалось, что из-за решения суда «Победа» вынуждена включить в цену билета стоимость услуги по регистрации пассажиров в аэропорту. Предполагалось, что это приведет к удорожанию билетов на 25 евро. До этого лоукостер взимал отдельную плату за регистрацию на стойке. В авиакомпании подчеркивали, что большинство пассажиров пользуются регистрацией онлайн.