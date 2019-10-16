Лоукостер «Победа» поднимет цены на билеты в Россию на 40%

Российская авиакомпания-лоукостер «Победа» вынуждена поднять стоимость билетов из зарубежных аэропортов в Россию на 25 евро. Это составит около 40% от средней цены в 4 500 рублей на международных направлениях перевозчика.

Причиной стало предписание суда, который запретил «Победе» взимать плату за регистрацию на стойке в аэропорту отдельно. Такая практика была введена в зарубежных аэропортах, в России же эта услуга уже включена в стоимость билета.

Представитель «Победы» Елена Селиванова рассказала, что за рубежом более 90% клиентов регистрируются онлайн и не платят указанные 25 евро, передают «Ведомости».

Эксперты считают, что рост цен лоукостера спровоцирует подорожание билетов и у остальных перевозчиков. Таким образом, этот резкий скачок может отразиться на всем рынке.