В Удмуртии скончалась одна из участниц «Бурановских бабушек» Наталья Пугачева

В Удмуртии скончалась одна из солисток знаменитого фольклорного коллектива «Бурановские бабушки» Наталья Пугачева. Она не дожила двух дней до своего 84-летия.

«Не стало народной любимицы Пугачевой Натальи Яковлевны, солистки «Бурановских бабушек». Мои соболезнования родным и близким», — написал в Twitter глава республики Александр Бречалов.

Не стало народной любимицы Пугачевой Натальи Яковлевны, солистки Бурановских бабушек.

Мои соболезнования родным и близким pic.twitter.com/IJxxSXETFI — Александр Бречалов (@brechalov) 26 октября 2019 г.

«Бурановские бабушки» — российский музыкальный фольклорный коллектив из села Бураново Малопургинского района Удмуртии, получивший известность благодаря исполнению хитов российских и зарубежных исполнителей на удмуртском языке. Коллектив даже отправлялся на «Евровидение».