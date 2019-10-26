Новости общества

15:32 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Удмуртии скончалась одна из участниц «Бурановских бабушек» Наталья Пугачева

19:52, 26.10.2019
В Удмуртии скончалась одна из участниц «Бурановских бабушек» Наталья Пугачева
Фото: buranovskie-babushki.ru

В Удмуртии скончалась одна из солисток знаменитого фольклорного коллектива «Бурановские бабушки» Наталья Пугачева. Она не дожила двух дней до своего 84-летия.

«Не стало народной любимицы Пугачевой Натальи Яковлевны, солистки «Бурановских бабушек». Мои соболезнования родным и близким», — написал в Twitter глава республики Александр Бречалов.

«Бурановские бабушки» — российский музыкальный фольклорный коллектив из села Бураново Малопургинского района Удмуртии, получивший известность благодаря исполнению хитов российских и зарубежных исполнителей на удмуртском языке. Коллектив даже отправлялся на «Евровидение».

ОбществоКультура Удмуртия
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров