В Удмуртии скончалась одна из участниц «Бурановских бабушек» Наталья Пугачева
В Удмуртии скончалась одна из солисток знаменитого фольклорного коллектива «Бурановские бабушки» Наталья Пугачева. Она не дожила двух дней до своего 84-летия.
«Не стало народной любимицы Пугачевой Натальи Яковлевны, солистки «Бурановских бабушек». Мои соболезнования родным и близким», — написал в Twitter глава республики Александр Бречалов.
Не стало народной любимицы Пугачевой Натальи Яковлевны, солистки Бурановских бабушек.— Александр Бречалов (@brechalov) 26 октября 2019 г.
Мои соболезнования родным и близким pic.twitter.com/IJxxSXETFI
«Бурановские бабушки» — российский музыкальный фольклорный коллектив из села Бураново Малопургинского района Удмуртии, получивший известность благодаря исполнению хитов российских и зарубежных исполнителей на удмуртском языке. Коллектив даже отправлялся на «Евровидение».ОбществоКультура Удмуртия
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