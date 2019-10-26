«Уфа» в гостях разгромно уступила «Тамбову»
«Уфа» в рамках 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) в гостях крупно уступила «Тамбову» — 0:3.
Хозяева поля вышли вперед на 12-й минуте матча, благодаря точному удару Костюкова. В отрезке с 60-й по 70-ю минуты уфимцы пропустили еще дважды.
Таким образом, «Тамбов» сумел прервать свою серию из трех поражений в РПЛ подряд. В минувшем туре главный тренер команды Григорян подал в отставку.
«Тамбов» — «Уфа» — 3:0 (1:0, 2:0)
Голы:
1:0 — 12, Костюков (Килин)
2:0 — 63, Обухов (Рыбин)
3:0 — 66, Ойеволе (Чуперка).
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