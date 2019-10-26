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Минниханов обсудил проблемы первичной медпомощи с депутатами Госдумы

14:56, 26.10.2019
Минниханов обсудил проблемы первичной медпомощи с депутатами Госдумы
Фото: tatarstan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с членами комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрием Морозовым и Борисом Менделевичем. На встрече обсуждался вопрос первичной медицинской помощи в РТ.

Также они поговорили об организации работы с населением и на другие актуальные темы, передает пресс-служба президента РТ.

Дмитрий Морозов рассказал, что в рамках проекта «Здоровое будущее» партии «Единая Россия» проходит общественное обсуждение совершенствования организации первичной медико-санитарной помощи на территории ПФО.

ОбществоВластьМедицина Татарстан
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