Минниханов обсудил проблемы первичной медпомощи с депутатами Госдумы
Президент Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с членами комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрием Морозовым и Борисом Менделевичем. На встрече обсуждался вопрос первичной медицинской помощи в РТ.
Также они поговорили об организации работы с населением и на другие актуальные темы, передает пресс-служба президента РТ.
Дмитрий Морозов рассказал, что в рамках проекта «Здоровое будущее» партии «Единая Россия» проходит общественное обсуждение совершенствования организации первичной медико-санитарной помощи на территории ПФО.ОбществоВластьМедицина Татарстан
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