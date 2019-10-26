На ремонт 500 метров проспекта Мира в Нижнекамске потратят до 120 млн рублей

Одним из крупнейших тендеров недели стал заказ «Главтатдортранса» на сумму в 120 млн рублей. Он касается строительства автодороги по проспекту Мира до пересечения с улицей Корабельная в Нижнекамске.

Информация появилась 23 октября, заявки принимаются до 31 октября, тогда же состоится и аукцион. Оплатят работы из федерального бюджета.

Длина дороги составит 460 метров. Работы потребуется выполнить в период с 25 ноября 2019 до 5 октября 2020 года. При этом самостоятельно, без привлечения других лиц, подрядчик должен будет выполнить не менее 25% работ.

Гарантия на верхний и нижний слои асфальта составит по 5 лет, на дождевую канализацию — 6 лет.