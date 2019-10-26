На трассе Йошкар-Ола — Зеленодольск столкнулись фура и две легковушки, есть погибшие

Накануне днем на 71-м километре автодороги Йошкар-Ола — Зеленодольск (Татарстан) столкнулись три автомобиля.

Как сообщили в УГИБДД МВД по Марий Эл, по предварительным данным, такси Lada Granta выехала на встречную полосу, где врезалась в грузовик. Далее произошло столкновение обоих автомобилей с ВАЗ-2114.

Судя по фотографиям с места происшествий, после столкновения грузовая фура вылетела с трассы и врезалась в дерево.

Погибли водитель и две пассажирки такси. Кроме этого, трое пассажиров «четырнадцатой» находятся в Волжской городской больнице с травмами.

