На трассе Йошкар-Ола — Зеленодольск столкнулись фура и две легковушки, есть погибшие
Накануне днем на 71-м километре автодороги Йошкар-Ола — Зеленодольск (Татарстан) столкнулись три автомобиля.
Как сообщили в УГИБДД МВД по Марий Эл, по предварительным данным, такси Lada Granta выехала на встречную полосу, где врезалась в грузовик. Далее произошло столкновение обоих автомобилей с ВАЗ-2114.
Судя по фотографиям с места происшествий, после столкновения грузовая фура вылетела с трассы и врезалась в дерево.
Погибли водитель и две пассажирки такси. Кроме этого, трое пассажиров «четырнадцатой» находятся в Волжской городской больнице с травмами.
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