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На трассе Йошкар-Ола — Зеленодольск столкнулись фура и две легковушки, есть погибшие

12:24, 26.10.2019
На трассе Йошкар-Ола — Зеленодольск столкнулись фура и две легковушки, есть погибшие
Фото: vk.com/public72823138

Накануне днем на 71-м километре автодороги Йошкар-Ола — Зеленодольск (Татарстан) столкнулись три автомобиля.

Как сообщили в УГИБДД МВД по Марий Эл, по предварительным данным, такси Lada Granta выехала на встречную полосу, где врезалась в грузовик. Далее произошло столкновение обоих автомобилей с ВАЗ-2114.

Судя по фотографиям с места происшествий, после столкновения грузовая фура вылетела с трассы и врезалась в дерево.

Погибли водитель и две пассажирки такси. Кроме этого, трое пассажиров «четырнадцатой» находятся в Волжской городской больнице с травмами.

Происшествия Татарстан
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