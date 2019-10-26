Дмитрия Киселева выбрали председателем Союза виноградарей и виноделов России

Известного тележурналиста и гендиректора МИА «Россия сегодня» избрали председателем Союза виноградарей и виноделов России.

Выборы прошли на ежегодном собрании организации, которое проходит в рамках IX Всероссийского саммита виноделов в Крыму. Кандидатуру Киселева поддержали единогласно.

— Идея — продолжение линии князя Ильи Сергеевича Голицина — предложить России и миру с наших виноградников, как говорил князь, «чистое вино». Спустя век у России — новая попытка. Новый законопроект о развитии виноградарства и виноделия в России дает сейчас такой шанс, — приводит «РИА Новости» комментарий Дмитрия Киселева.

Ранее главой союза был бизнес-омбудсмен России Борис Титов.

Напомним, в январе суд обязал Дмитрия Киселева выплатить 2,6 млн рублей архитектору за реконструкцию виллы в Коктебеле.