Загитова показала, что ей помогает расслабиться после тяжелых тренировок

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова в своем «Инстаграм» показала, как расслабляется после тяжелых тренировок.

«Рисование помогает мне расслабиться после тяжелых тренировок», — написала фигуристка в подписи к фотографии, опубликованной на ее официальной странице в Instagram.

Напомним, ранее стало известно, что Алина Загитова станет спикером молодежного форума «Мост Москва — Татарстан». Там фигуристка расскажет молодежи о фигурном катании и о том, как идти к заветной цели.