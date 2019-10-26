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Загитова показала, что ей помогает расслабиться после тяжелых тренировок

10:59, 26.10.2019
Загитова показала, что ей помогает расслабиться после тяжелых тренировок
Фото: vk.com/eteritutberidze

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова в своем «Инстаграм» показала, как расслабляется после тяжелых тренировок.

«Рисование помогает мне расслабиться после тяжелых тренировок», — написала фигуристка в подписи к фотографии, опубликованной на ее официальной странице в Instagram.

Напомним, ранее стало известно, что Алина Загитова станет спикером молодежного форума «Мост Москва — Татарстан». Там фигуристка расскажет молодежи о фигурном катании и о том, как идти к заветной цели.

СпортФигурное катание
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