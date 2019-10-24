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Алина Загитова станет спикером молодежного форума «Мост Москва — Татарстан»

20:59, 24.10.2019
Алина Загитова станет спикером молодежного форума «Мост Москва — Татарстан»
Фото: vk.com/eteritutberidze

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова станет одним из спикеров Пятого молодежного форума «Мост Москва — Татарстан».

Фигуристка расскажет молодежи о фигурном катании и о том, как идти к заветной цели. Мероприятие пройдет в Москве 9 ноября с участием президента РТ Рустама Минниханова.

В форуме примут участие Шамиль Тарпищев, пилот Дамир Юсупов и многие другие.

Отметим, что за неделю до мероприятия Алина Загитова будет участвовать в третьем этапе Гран-при по фигурному катанию во Франции.

СпортОбщество Татарстан
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