Алина Загитова станет спикером молодежного форума «Мост Москва — Татарстан»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова станет одним из спикеров Пятого молодежного форума «Мост Москва — Татарстан».

Фигуристка расскажет молодежи о фигурном катании и о том, как идти к заветной цели. Мероприятие пройдет в Москве 9 ноября с участием президента РТ Рустама Минниханова.

В форуме примут участие Шамиль Тарпищев, пилот Дамир Юсупов и многие другие.

Отметим, что за неделю до мероприятия Алина Загитова будет участвовать в третьем этапе Гран-при по фигурному катанию во Франции.