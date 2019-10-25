Медведев назначил бывшего губернатора Севастополя замминистра промышленности РФ

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении Дмитрия Овсянникова замглавы Минпромторга России. До 2019 года Овсянников занимал пост губернатора Севастополя.

«Назначить Овсянникова Дмитрия Владимировича заместителем министра промышленности и торговли Российской Федерации», — говорится в тексте распоряжения правительства, опубликованного на сайте кабмина.

Овсянников занимал пост губернатора Севастополя в 2016—2019 годах. В Минпромторге в 2014—2015 годах он занимал должность директора департамента региональной промышленной политики, а в 2015—2016 годах был замглавы ведомства.