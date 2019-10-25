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Медведев назначил бывшего губернатора Севастополя замминистра промышленности РФ

23:38, 25.10.2019 1
Медведев назначил бывшего губернатора Севастополя замминистра промышленности РФ
Фото: kremlin.ru

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении Дмитрия Овсянникова замглавы Минпромторга России. До 2019 года Овсянников занимал пост губернатора Севастополя.

«Назначить Овсянникова Дмитрия Владимировича заместителем министра промышленности и торговли Российской Федерации», — говорится в тексте распоряжения правительства, опубликованного на сайте кабмина.

Овсянников занимал пост губернатора Севастополя в 2016—2019 годах. В Минпромторге в 2014—2015 годах он занимал должность директора департамента региональной промышленной политики, а в 2015—2016 годах был замглавы ведомства.

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 04:24
    Поздравляем Дмитрия Владимировича с возвращением в свою реку. В Севастополе добрым руководителям места нету. Впрочем как и везде. А сейчас все добрые, приятные и симпатичные. А чиновники те же. Видите, к чему это привело. Везде в стране такая ситуация, колотит местности от забрасывания тех, кто, понятно, не в теме. Блуждали и вы. Как из ада вернулись, правда? Все шишки вам, потому что не рубили с плеча. На госслужбе, чем выше, тем больше надо быть Сталиным. Чем больше возложено, тем меньше снисхождения к своим подчинённым должно быть, иначе подведут под монастырь. А за команду не переживайте, они так же попались, как и вы. Мораль: находись на своём месте и занимайся своим делом. Остальное от лукавого. Иными словами, не лезь, куда не надо, жизнь всё сама принесёт в своё время. Что считает нужным, то случается. Где не помогла, там позволила. Сейчас вам помогла, а тогда позволила. Благодаря чему вы сходили в народ... Боже упаси, будучи управленцем, спуститься сверху в сложившуюся поруку. Этого мало, нужно другое, опуститься на сторону народа и оттуда смотреть. Что сровне чуду, так как чиновник чиновнику глаз не выколет. Тем более после того, как долго карабкался вверх. Видите, как приятно находиться в своей тарелке. Вас бы не послали, если б себя хорошо не зарекомендовали. Где! Такой организм как "селение" далеко не тот организм как "министерство". Вас бы не угораздило переселиться на фронт, если б в тылу вы не поглядывали, пусть даже в мыслях, наверх, через голову своего начальника на минуточку. Греха не бывает без последствия. И наказала вас жизнь губернаторством. Что-то делали, да всё не то. Любви "губернии" и её жителей вы не снискали. Посмотрите на наши письма вам и ответы служивых, и вы всё поймете. Научить работать службу вы не смогли. Цели были другие, видимо. А то бы повернулась лицом к севастопольцам. Если такая задача поставлена, как не повернётся? А чтобы быстрее, есть кнут и пряник. Без кнута сейчас всё, а зря. Всё развращается, не слушаются Бога. Хотят быть хорошими, и вашим и нашим. А служба двум господинам известно чем заканчивается. Одного из двух начинают ненавидеть. Вряд ли вы любите здешних. И они вас взаимно. Время и деньги ведь потрачены, а ничего по сути не изменилось. Посмотрите, 100 дней Развожаева всё о том же. Те же грабли, ничего удивительного. И когда поедет, будет также. Ведь такого же как вы прислали, и вашим и нашим. И также команду привёз... Боже, сколько мы этому роду писали... Разве он способен послушать народ? Один временщик это плохо, а когда десяток - беда. А если такое у руля? За кого местных держат? Жизнь разве не вступается, не отходит от руля? Достаточно одного, но хозяина, и всё наладится. Но дьявол придумал новое веяние, "управленец", тогда как даже слова такого до недавнего времени не было. То есть читай его и понимай, как знаешь. Щель есть, и не надо больше ничего для того, чтоб туда всё устремилось и разрушило всё. Если не управляющий и не управитель, то что? Правильно, коррупционер. Ржавчина (англ.: коррупция) и изобрела "социальный лифт". Когда из грязи в князи, тогда послушный. Чтобы не возвращаться к прошлой жизни, на что только не идут! И такая проституция где? Правильно, во власти. То есть отдыхай российский народ, в ближайшее время существенных изменений в лучшую сторону в твоём благосостоянии, а также в местах твоей жизни не предвидится. Не тем руководствуются твои слуги. Руководствуются таким явлением как "тендера". Вокруг них строят свою жизнь, это их смысл жизни, а не ты. Иначе говоря, чистота и порядок везде это дело не этого времени. От тендера до тендера, а после тендера хоть трава не расти. То есть между тендерами всё то же, запущенность и бесхозяйственность. Как всё привести в порядок, знает хозяин. Хозяин на хозяйстве, занимается хозяйством, проституцией в коридорах власти не занимается. Если поставят "коридорам" задачу искать таких и поручать им больший участок, то всё постепенно наладится. Иначе никак. С другой стороны это сильная власть на местах, места горой стоят за тех, кто привёл их к нормальной жизни, что угроза распада страны при определённых обстоятельствах, зажечь которые извне всегда будут пытаться. Между этими двумя и пляшите, ищите золотую середину. И она понятна: хозяин без амбиций, то есть послушный тому, кто его послал, в данном случае Москве.
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