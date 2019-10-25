РЖД запустит новую услугу — «детское купе»

В 2020 году РЖД планирует ввести в оборот новый сервис «детское купе». Эксперимент показал, что вагоны с улучшенными условиями для пассажиров с детьми пользуются спросом.

В августе 2019 года для тестирования услуги подобные вагоны запустили на направлении Москва — Анапа. После этого продажи детских билетов выросли на 50%, рассказал гендиректор «Федеральной пассажирской компании» (ФПК) Петр Иванов.

«Это гораздо больше, чем в целом по стране. Значит, это востребовано, это точно нужно, поэтому мы точно совершенно «детское купе» будем продвигать и дальше, точно будем эту историю тиражировать», — передает его слова «Интерфакс».

Топ-менеджер отметил, что сервис будет доработан. Компания сделает его более user friendly.

Для проекта «Детское купе» разработали особый дизайн интерьеров купе с дополнительной защитой нижних мест от падения. В этих купе есть настольные игры и игрушки.