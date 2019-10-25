«Рубин» — «Урал»: Сорокин вернулся в старт, Поярков дебютирует за казанцев
Стали известны составы команд на игру «Рубин» — «Урал» в рамках 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
В составе казанцев дебютирует крайний защитник Николай Поярков, арендованный нынешним летом у «Ростова». Также в стартовые 11 игроков вернулся Егор Сорокин. С капитанской повязкой команду выведет Вячеслав Подберезкин.
«Рубин»: Дюпин, Плиев, Сорокин, Поярков, Уремович, Могилевец, Ташаев, Подберезкин, Коновалов, Давиташвили, Кьяртанссон.
«Урал»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Ароян, Поляков, Фидлер, Бикфалви, Эль-Кабир, Августиняк, Панюков, Ильин.СпортФутбол Татарстан
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