Денис Филиппов, ДОМ.РФ: «Будущее наших городов — в руках молодых архитекторов»

Об этом генеральный директор Фонда ДОМ.РФ Денис Филиппов заявил сегодня в рамках Второй Российской молодежной архитектурной биеннале, проходящей в Иннополисе.

— Мы сегодня убеждаемся в том, что молодые архитекторы показывают крайне высокий уровень своих работ, поэтому могу сказать с уверенностью, что будущее — в молодежи. И мы делаем все для того, чтобы поднять их уровень еще выше, в том числе организовывая международное обучение для молодых специалистов. Как сегодня уже сказал Рустам Нургалиевич, будущее наших городов — в руках молодых профессиональных архитекторов, которые умеют слышать и своего заказчика, и будущих строителей, — ответил спикер на вопрос «Реального времени» о том, не лучше ли доверить работу над проектами редевелопмента промышленных территорий более опытным архитекторам.

Напомним, темой биеннале этого года стала вторая жизнь промышленных пространств. По словам Филиппова, в условиях активной урбанизации проекты реорганизации промышленных зон городов играют особую роль в перспективных долгосрочных эффектах для экономики, туризма, развития прилегающих территорий и комплексного формирования комфортной городской среды.

— Для этого уже второй год ДОМ.РФ совместно с Институтом «Стрелка» реализует программу АРХИТЕКТОРЫ.РФ. В 2019 году мы получили 3334 заявки из 70 регионов страны. Из их числа было отобрано 39 заявок из Татарстана для участия в конкурсе на очное обучение по программе в рамках офлайн-модулей, — рассказал Денис Филиппов.

За помощь в подготовке материала редакция благодарит Фонд ДОМ.РФ.